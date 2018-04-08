В Сумской области, вчера 7 апреля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

В полиции сообщили, что автомобиль насмерть сбил пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

"Вчера в 20:23 на линию "102" поступило сообщение, что в пгт Краснополье на ул. Мезеновской автомобиль сбил мужчину. Водитель с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

Погибшим оказался местный житель 1972 года рождения., он скончался на месте происшествия. Там же и находился автомобиль Volkswagen Touareg, который покинул водитель.

"Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на его розыск", - сообщили в полиции.

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