Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон резко высказался в адрес лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом сообщает ВВС.

Министр обозвал Корбина "полезным идиотом Кремля" из-за его реакции на отравление Солсбери.

Джонсон отметил, что Россия всячески отрицает, что они причастны к отравлению Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Для этого Кремль сделал "циничную попытку похоронить неуклюжие факты под лавиной лжи и дезинформации". Например, Кремль и государственные СМИ придумали 29 альтернативных теорий о нападении.

"Единственное, что помогает Кремлю создавать фальшивое доверие к его пропагандистскому нападению - привлечение политиков других стран. К сожалению, я вынужден сделать вывод, что Джереми Корбин присоединился к этим усилиям", - отметил глава британского МИД.

Лейбористы уже ответили на обвинения Джонсона, по их мнению глава Форин Офис "выставил себя дураком и подорвал доверие к правительству, сфальсифицировав выводы, полученные от экспертов по химическому оружию Портон-Дауна".

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон обвинил Путина в применении химоружия в Великобритании.

Также Борис Джонсон выдвинул четыре условия выхода Великобритании из ЕС.