В Национальной полиции отчитались, как прошла Пасхальная ночь в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Департамент коммуникации НПУ.

В полиции сообщили, что в богослужениях приняли более 6,8 млн верующих, охрану правопорядка обеспечивали больше 23,7 тысяч копов. В целом ночь прошла спокойно, без инцидентов.

Церковные службы прошли в в более 13,4 тысячах церквей.

"Многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях. Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщили в полиции.

Полицейские добавили, что 8 апреля еще продолжаются религиозные службы в около тысячи храмах.

Фото: npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что ГСЧС перешла на усиленное несение службы на Пасху.

Также Надежда Савченко из СИЗО поздравила украинцев с Пасхой.