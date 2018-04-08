Надежда Савченко поздравила украинцев с праздником Пасхи, находясь в СИЗО. Поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Украинцам к Светлой Пасхе. Через всю пасмурность неба и залитую водой землю пробьются лучи солнца и согреют землю. Через горе, грусть и лихо счастье придет в Украину. В светлый день Пасхи пусть счастье ощутит каждый украинец и каждый добрый человек в мире. От чистого сердца с праздником вас! С Украиной в сердце", - написала она.

Отметим, что поздравление написано от руки на листке бумаги.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Ранее "Страна" сообщала, что сестра Савченко поздравила украинцев "пасхальными" гранатами.

Также Надежда Савченко сознательно отказалась проходить проверку на полиграфе.