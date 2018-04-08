Сегодня, 8 апреля, экипаж рыболовецкого сейнера "Норд" пытался выехать в Россию, через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Однако пограничники не пропустили моряков.

Об этом сообщает пресс-служба пограничной служб в своем Facebook.

"Команда судна "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, попыталась покинуть территорию Украины сегодня ночью через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине", - заявили пограничники.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

"7 апреля около 21:00 в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", - уточнили в ГПСУ.

В ходе проверки было установлено, что владельцами документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и являются гражданами Украины.

"То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы. За попытку нарушения границы на указанных лиц были составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина дала обещание вернуть экипаж "Норда" в Крым через пункт пропуска "Чонгар".

Об этом, 8 апреля, заявила представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

"Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", - сказала Анна Шевелева, отметив, что в настоящий момент экипаж находится в Харькове.