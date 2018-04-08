Посольство Великобритании в России сообщило, что племяннице Сергея Скрипаля Виктории отказали во въезде в страну. Об этом сообщает "Интерфакс".

Виктория рассказала, что дипломаты ей передали послание, в котором дочь Скрипаля Юлия пишет, что не хочет ее видеть.

"Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича не была, что я не работаю, не предоставила банковский счет (минимум на 150 тысяч рублей - Прим.Ред.), а также что у меня открытая дата возврата", - отметила Виктория.

Виктория Скрипаль добавила, что находясь в посольстве, призналась, что у нее нет счета с необходимой суммой.

"Девушка, которая мне в посольстве помогала с заполнением документов, сказала прислать им счет, на котором есть 300 тысяч рублей, как минимум, 150 тысяч рублей. При этом, когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-нибудь счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет", - подчеркнула Скрипаль.

Она добавила, что "все собрала и открыла счет в "Сбербанке", а также получила доверенность от матери Сергея Скрипаля представлять ее интересы".

Напомним, Британия отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру, гражданку РФ Юлию Скрипаль.

По ее данным, британские власти сообщили Виктории, что ей не будет выдана виза, позволяющая приехать в Великобританию и навестить Юлию Скрипаль.

Ранее "Страна" сообщала, что кузина дочери Скрипаля считает, что британцам есть что скрывать в деле об отравлении.