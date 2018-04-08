В воскресенье, 8 апреля, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям усилили несение службы в связи празднованием Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На период празднования Пасхи, начиная с 9:00 7 апреля до 9:00 10 апреля, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы. Непосредственно в Пасхальную ночь и 8 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины", - сообщили спасатели.

В Службе отметили, что в этот период украинцы разжигают костры, а также используют свечи и лампадки во время богослужений.

"В общем,на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тыс. человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники", - сказано в сообщении.

Кроме того спасатели держат наготове самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер".

Фото: dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в ГСЧС заявили, когда будут привлекать к проверкам ТРЦ правоохранителей.

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