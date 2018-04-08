В Днепропетровской области от взрыва самодельной взрывчатки погибла женщина. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"В Днепропетровской области произошло жестокое убийство женщины. Утром в дежурную часть отдела полиции от диспетчера службы ГСЧС поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и обнаружен труп женщины-владелицы 1972 г.р., с множественными осколочными ранениями лица и рук", - написал Аброськин.

Полицейский отметил, что в руках погибшей взорвалось самодельное устройство, которое замаскировали под бытовой электроприбор.

"Внутри него находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подключен к проводам питания прибора", - уточнил Аброськин.

Полиция установила, что еще в марте женщина во дворе своего дома нашла пакет с электрическим бытовым прибором.

"Скорее всего, сегодня утром женщина решила воспользоваться бытовым электроприбором, присоединила его к электросети и в это время раздался взрыв", - добавил Аброськин.

Сейчас полиция проводит расследование данного происшествия.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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