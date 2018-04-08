В результате авиаударов по сирийскому городу Дума (пригород Дамаска), которые состоялись 7 апреля, погибло около 70 человек. В ходе бомбардировки было, якобы, применено химическое оружие.

В химической атаке оппозиционные президенту Башару Асаду силы обвинили правительственные войска. Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что число погибших может возрасти.

Госдепартамент США уже заявил о том, что внимательно следит за сообщениями о возможном использовании сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии. Ответственность за произошедшее в случае, если этот инцидент был действительно, несет Россия, считают в Госдепе.

Об этом сообщает Reuters.

"История применения режимом Асада химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия", - заявили на это в Госдепартаменте.

В свою очередь правительственные войска обвинили в провокации с применением химического оружия боевиков, которые отказались уходить из Думы.

Кроме того, накануне инцидента, сирийское информагентство SANA, со ссылкой на военные источники, сообщало, что группировка "Джейш аль-Ислам" готовится устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ, чтобы сфабриковать обвинения против сирийской армии.

По словам сирийцев, цель такой инсценировки - остановить наступление, которое начали в пятницу правительственные войска на Думу (последний оплот повстанцев в окрестностях Дамаска - Прим.Ред.). Источник заявил, что сирийские войска, которые быстро продвигаются вперед, не нуждаются в применении каких-либо химических боеприпасов против противника.

Кроме того, 6 апреля, о том, что "Джабхат ан-Нусра" и "Свободная сирийская армия" готовят в Сирии химические атаки с использованием хлора, предупреждал глава Центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия обвинила Израиль в массированном ракетном обстреле.