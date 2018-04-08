Немецкая полиция сообщила подробности обыска в квартире мужчины, который совершил наезд на толпу в Мюнстере.

Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители сообщили, что автомат Калашникова, найденный при обыске в квартире, оказался муляжом.

В полиции также добавили, что они попали в квартиру предполагаемого преступника, уничтожили входные двери направленным взрывом.

В квартире, кроме муляжа автомата, нашли пиротехнические изделия в большом количестве. При этом в авто нападавшего, при помощи которой был совершен наезд, нашли пистолет, а также еще один муляж оружия и петарды.

Напомним, вечером, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей: погибло три человека и около 50 получили травмы.

Полиция сообщила, что нападавшим был психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. После совершения наезда водитель фургона-убийцы покончил с собой.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель заявила о потрясении после наезда грузовика на людей в Германии.