Перед Пасхой в Киеве пьяная компания устроила стрельбу по окнам многоэтажек. Фото
В Киеве, 7 апреля, пьяная компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилых квартир. Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция.
Инцидент произошел на улице Василия Липковского, где стрелки вели огонь по окнам многоэтажек. В результате стрельбы окна квартир оказались простреленными. Также в одном окне застрял предмет, похожий на шар к патрону.
Полицейские определили, что стрелки находятся в одной из квартир дома на улице Кудряшова. Позже полиция задержала вероятных злоумышленников - двух мужчин и женщину. Все задержанные имели явные признаки алкогольного опьянения.
Кроме того, в квартире с помощью кинологов со служебными собаками, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, - из которого могли вести стрельбу.
Сейчас с задержанными работают следователи, ведется следствие.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в Херсоне задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города.
Также в центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца.