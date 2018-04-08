Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех украинцев со Светлой Пасхой. Он отметил, что в этом году Пасха - особенный день, потому что приходит уверенность, что самые тяжелые испытания позади.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Полный текст Пасхального обращения Петра Порошенко.

"Дорогие соотечественники!

В Украине есть очень хорошая традиция чтить Воскресение как Пасху - поистине Великий День. В силу его чрезвычайной значимости этот праздник больше, чем просто церковный. И отмечают его не только христиане, и не только верующие.

Итак, я поздравляю всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны.

Воскресение - это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом.

Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, причиной которой стала российская агрессия. В этом году Пасха - это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади.

И чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед нашей страной, следует обеспечить мир. Мир внутри страны. Мир на внешних границах.

"Мир вам", - так говорил Спаситель. А еще - "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими".

В Вербное воскресенье я побывал в Мариуполе. Там, как нигде больше, знают цену миру. И молятся за то, чтобы он наконец быстрее наступил, окончательно и бесповоротно.

О мире и миротворцев расспрашивали меня и жители Волновахи, где теплая встреча с родителями и детьми происходила в новой школе, которая сама собой и является символом мира.

Обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и на покой людям. Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим.

К Пасхе передал воинам паски, которые испекла моя жена Марина. Ребята, кстати, просили за это очень поблагодарить.

Супруга Президента Марина Порошенко: "Это мы должны благодарить за то, как они защищают Украину. Светлое Воскресение Христа - это праздник веры в победу добра над злом. В этот день мы просим Всевышнего наполнить наши сердца чувством радости, благодати и очищения. Это время, когда надо забыть обиды и невзгоды. И жить со светлыми мыслями и добрыми намерениями. Пасха объединяет нас в искренней молитве о мире и спокойствии в Украине. Пусть чудо Воскресения Христова вдохновляет нас на праведные дела".

Президент Петр Порошенко: "Праздник Воскресения Христова мы празднуем все вместе. Потому, напомню еще раз, как сказано в Священном Писании: один Господь, одна вера, одно крещение. Христос воскрес! Воистину воскрес!", - говорится в Пасхальном поздравлении президента.

"Страна" вела онлайн-репортаж о встрече Пасхи.

Также мы сообщали, что в Киеве на Пасху будет ясная погода, до +15 тепла.