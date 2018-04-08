Саудовская Аравия намерена отделиться от Катара водным каналом, который могут прорыть вдоль границы. Об этом сообщает газета Sabq.

Ширина канала составит 200 метров, глубина - 15-20 м и длина - 60 км, что позволит ему принимать все виды морских судов. В случае реализации проекта Катар станет островным государством.

Постройка такого канала поспособствует развитию туризма и внутрирегиональной торговли. При этом данный канал будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.

Кроме того, на канале намерены устроить курорты с гостиницами, пляжами и причалами для яхт. Таким образом, Саудовская Аравия сможет связать при помощи нового морского пути портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид.

Строительство канал могут начать в 2019 году. Стоимость проекта оценивается примерно в 746 млн долларов.

Ранее "Страна" сообщала, Климкин сообщил, что подписал соглашение о безвизе с Катаром.

Также в "Борисполе" задержали украинца, который вез в Катар трех соколов в чемодане.