Мужская сборная Украины по теннису в Первой Евро-Африканской зоне Кубка Дэвиса сразится со сборной Португалии. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Так, сборная Португалии во втором круге турнира проиграла шведам со счетом - 2:3. После первого дня счет был равным - 1:1.

В субботу, 7 апреля, шведская сборная, за которую вышли Маркус Эрикссон и Роберт Линдштедт, обыграли Жуау Соузу и Гаштау Элиаша - 7:6 (7:2), 6:2. Соуза сравнял общий счет в противостоянии с Элиашем Ймером - 6:4, 6:4. А в решающей встрече Микаэль Ймер оказался сильнее Гаштао Элиаша - 6:3, 6:4.

Теперь 14 - 15 сентября Украина в родных стенах примет теннисистов из Португалии, чтобы отстоять право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Отметим, что сборная которая проиграет, отправится в октябре в ЮАР - поединок с юго-африканцами станет последней надеждой не опуститься во Вторую группу.

Ранее "Страна" сообщала, что юная украинка Костюк в финале теннисного турнира в Китае поспорит за победу с экс-украинкой Заневской.

Также первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал дубайского теннисного турнира.