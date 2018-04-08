За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили перемирие и обстреливали позиции ВСУ на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.



Так, на Донецком направлении боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь вели по укреплениям около Каменки, Талаковки и Водяного.

Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и шахты "Бутовка", крупнокалиберные пулеметы - против защитников Пищевика, противотанковый ракетный комплекс - в районе Талаковки.

Возле Широкино, Славного и Павлополя боевики вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкиного, Гнутового и Пищевика.

В направлении Луганска боевики применяли 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Защитников Малинового обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения, ему предоставили медпомощь.

Фото: facebook.com/ato.news

Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе открыли новый блокпост при въезде в село Райгородок.

Также Полторак заявил, что Украина не собирается наступать на Донбассе.