Немецкая полиция обыскала квартиру мужчины, который въехал в толпу в городе Мюнстер. Об этом сообщает Bild.

Полицейские во время обыска нашли оружие - автомат Калашникова. Также в авто нападавшего нашли петарды.



Напомним, вечером, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей: погибло, по уточненным данным, три человека (информация о четырех жертвах не подтвердилась - Прим.Ред.) и около 50 получили ранения.

Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля находился немец, страдавший психическими отклонениями.

По информации немецких властей, данное происшествие нельзя считать терактом.

Предполагаемым преступником был психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. После совершения наезда водитель фургона-убийцы покончил с собой.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции осудили вегетарианку, которая радовалась смерти мясника во время теракта.