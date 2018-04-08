В США в небоскребе Дональда Трампа Trump Tower произошел пожар. Об этом сообщает CNN .

Пожарная служба сообщила, что в результате пожара погиб один мужчина, который проживал в небоскребе. Также получили травмы по меньшей мере пять человек. Кроме того, ранены получили четверо пожарных.

Спасатели рассказали, что пожар вспыхнул на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

Фото: cnn.com

Ранее в башне Trump Tower уже происходил пожар. Огонь тогда вспыхнул на 68 этаже здания.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде вспыхнул пожар в областной клинике, до приезда пожарных врачи использовали 8 огнетушителей.

Также киевская полиция назвала причины пожара, в котором ночью сгорели пять авто.