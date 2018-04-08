В громком скандале вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился новый и довольно неожиданный поворот.

Ради своей безопасности, они могут воспользоваться американской программой по защите свидетелей. То есть Сергей Скрипаль и Юлия могут сменить имена и переехать за океан, сообщает Sunday Times.

Инициаторами выступили сотрудники британской секретной службы Ми-6, которые провели соответствующие переговоры с коллегами из ЦРУ.

"Им будет предложено жить под новыми именами", - сообщил источник в британском правительстве.

По его словам, спецслужбы рассматривали несколько возможных стран для переезда Скрипалей, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия и США.

В свою очередь источник в разведке отметил, что в США "меньше вероятность, что их убьют, и их легче будет защитить".

Ранее "Страна" сообщала, что Сергей Скрипаль пришел в себя и идет на поправку.