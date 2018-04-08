Авиакомпании "Хорс" и "Дарт", в отношении которых США ввели санкции, могут лишиться сертификатов из-за работы их самолетов в Ираке, Иране и Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе проверить информацию о перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону. О таких фактах заявило агентство Reuters.

"За 14 месяцев с 5 января 2017 авиакомпания осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров", - говорилось в сообщении агентства.

Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США. Компанию обвинили в доставке в Сирию боевиков-союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки.

Кроме того, Мининфраструктуры Украины сообщает, что 84 б/у самолетов производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - подчеркнул Владимир Омелян.

Как сообщала "Страна", глава МИД Германии раскритиковал новые санкции США против России и Ирана.