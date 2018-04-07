Известного российского певца, солиста "Иванушки international" Андрея Григорьева-Апполонова госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Андрея забрали в больницу с сильной болью в желудке. При обследовании врачи обнаружили у певца обострение язвы из-за чрезмерного употребления алкоголя и сильный бронхит из-за чрезмерного курения.

После стабилизации состояния Андрея Григорьева-Апполонова выписали из больницы.

Участник группы "Иванушки International" не скрывал, что из-за внезапной смерти друга Олега Яковлева и родной сестры Юлии он начал выпивать.

"Год у меня был очень трагическим. После всех этих событий я бухал и работал", - говорил он в интервью.

Еще один солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев прокомментировал информацию о госпитализации его коллеги отметив, что у него все хорошо.

Однако жена Андрея Григорьева-Апполонова опровергает информацию о его госпитализации. Она сообщила, что вместе с мужем находится дома, где готовятся к Пасхе.

"Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало",

- заявила Мария.

Напомним, 29 июня на 48 году жизни скончался Олег Яковлев - бывший солист группы "Иванушки International".

Как сообщала "Страна", Яковлева не могли похоронить спустя месяц после смерти.