Язва из-за алкоголя и бронхит. Солиста "Иванушки International" срочно госпитализировали
Известного российского певца, солиста "Иванушки international" Андрея Григорьева-Апполонова госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Андрея забрали в больницу с сильной болью в желудке. При обследовании врачи обнаружили у певца обострение язвы из-за чрезмерного употребления алкоголя и сильный бронхит из-за чрезмерного курения.
После стабилизации состояния Андрея Григорьева-Апполонова выписали из больницы.
Участник группы "Иванушки International" не скрывал, что из-за внезапной смерти друга Олега Яковлева и родной сестры Юлии он начал выпивать.
"Год у меня был очень трагическим. После всех этих событий я бухал и работал", - говорил он в интервью.
Еще один солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев прокомментировал информацию о госпитализации его коллеги отметив, что у него все хорошо.
Однако жена Андрея Григорьева-Апполонова опровергает информацию о его госпитализации. Она сообщила, что вместе с мужем находится дома, где готовятся к Пасхе.
"Никакой госпитализации не было, нет и, надеюсь, не будет. Кому-то, видимо, скучно стало",
- заявила Мария.
Напомним, 29 июня на 48 году жизни скончался Олег Яковлев - бывший солист группы "Иванушки International".
Как сообщала "Страна", Яковлева не могли похоронить спустя месяц после смерти.