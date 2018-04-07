Глава аппарата Белого дома Джон Келли в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в порыве злости заявил, что подаст в отставку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча Келли с Трампом произошла еще 28 марта в Овальном кабинете. При этом один из источников отметил, что это больше походило на "разочарование" в работе.

Глава аппарата Белого дома неоднократно заявлял, что не должен был занимать этот пост и не рвался получить эту работу.

Также сообщается, что Келли даже начал собирать свои личные вещи в кабинете. Тем не менее никаких формальных заявлений об отставке с его стороны пока не поступало.

Ранее источники CNN сообщали, что Трамп раздумывает над увольнением Келли.

Как сообщала "Страна", Трамп разозлился из-за утечки инструкции не поздравлять Путина с победой на выборах.

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