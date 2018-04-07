Американская компания Netflix, которая в 2018 году выделит астрономическую сумму на съемки сериалов, может отозвать свои фильмы от участия в официальной программе Каннского кинофестиваля из-за спора с директором "Канн-2018".

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на собственные источники.

Netflix может принять решение после заявления директора фестиваля Тьерри Фремо, который поставил условие о допуске фильмов компании после показов на большом экране во Франции.

Среди лент, которые Netflix может отозвать - фильмы "Норвегия" Пола Гринграсса, "Держи темноту" Джереми Солнье и "Другая сторона ветра" Орсона Уэллса.

Окончательное решение относительно участия фильмов компании в фестивале станет известно 12 апреля, когда будет объявлена его официальная программа.

Как сообщала "Страна", в Лондоне объявили всех претендентов на престижные награды BAFTA за лучшие сериалы.

Также "Страна" писала, что Netflix опубликовал трейлер фильма "Титан" про сверхчеловека и ядерную войну.