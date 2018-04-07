В Солотвино Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии трое людей были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Закарпатской области.

Инцидент произошел 7 апреля в 17:45 на автодороге местного значения на улице Спортивной. В результате столкновения автомобилей Славута и Аudi трое граждан получили травмы.

Спасателям, которые работали на месте аварии, пришлось с помощью спецоборудования извлекать пассажира Audi из изувеченного авто.

"Мужчина 1991 года рождения и водителей транспортных средств 1985 и 1961 годов рождения были госпитализированы с различного рода политравмами в Тячевскую центральную районную больницу", - отметили спасатели.

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", на Закарпатье от паводка под воду ушли четыре района, поля и автотрасса.

Напомним также, что на Закарпатье Land Rover пошел на таран грузового поезда. Машина двигалась из Хуста в направлении села Большая Копаня, а поезд следовал в пгт. Королево.