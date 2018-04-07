По информации немецких властей, наезд грузовика в Мюнстере, где погибли четверо человек, включая самого водителя, нельзя считать терактом. Об этом сообщает DW.

По официальным данным, около 20 людей были ранены в результате столкновения автомобиля. Предполагаемым преступником был психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала случившееся "чудовищным происшествием, которое ее потрясло.

"Сейчас будет сделано все, что можно представить, чтобы расследовать преступление и поддержать пострадавших и родственников жертв. Благодарю всех участников операции", - заявила канцлер.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент "тяжким насильственным преступлением" и выразил соболезнования близким жертв.

"В эти часы мои мысли с жертвами и их близкими. Мои глубокие соболезнования всем потерявшим любимого человека", - заявил он, поблагодарив также "всех находящимся на службе сотрудникам сил правопорядка и спасательных служб".

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, инцидент не был терактом. По данным газеты Rheinische Post, еще до трагедии было известно о суицидальных наклонностях человека, который, как предполагается, совершил нападение.

Как сообщала "Страна", спецназ готовится к штурму дома водителя-убийцы.