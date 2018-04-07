В селе Максим Горький Херсонской области 63-летний фермер застрелился в своем дворе. Об этом сообщает местное издание "Oлешки.сity".

Жена погибшего рассказала, что услышала выстрел и выбежала на улицу. Там она и увидела мужа, который истекал кровью. Возле него лежало охотничье ружье.

Фермер выстрелил себе из ружья в сердце. Предсмертной записки он не оставил.

Родные самоубийцы рассказали, что в последнее время он был в депрессии из-за больших долгов - более миллиона гривен.

Мужчина занимал деньги на развитие фермерского хозяйства, которое не оказалось успешным.

Как сообщил начальник Каланчацкого отделения Нацполиции Александр Лось, ружье у фермера было зарегистрированным, и владел он им на законных основаниях.

Следствие ожидает результатов экспертизы, по которым сделают окончательные выводы относительно причины смерти фермера.

Как сообщала "Страна", бывший военный летчик Волошин мог застрелится из-за тендерной документации.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в суде Северодонецка застрелился конвоир-нацгвардеец. У солдата могли быть неуставные взаимотношения с начальством.