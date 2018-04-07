Одна из самых красивых представительниц украинского шоу-бизнеса Настя Каменских, которая начала свою сольную карьеру, не перестает удивлять поклонников. Изменения во внешности звезда публикует на своей странице в Instagram.

После распада дуэта с Алексеем Потапенко, новый звездный имидж, стройная фигура, украиноязычные песни - это не все, чем удивляет поклонников Настя Каменских.

Перед Пасхой звезда поехала на отдых, откуда активно публикует пикантные фотографии.

Ранее пользователи соцсети раскритиковали певицу за не совсем идеальный пресс, однако звезда не стесняется позировать перед камерой в купальнике наслаждаясь отдыхом.

Настя Каменских нежится на пляже, медитирует в одиночестве и игриво танцует на фоне больших камней на пляже.

Фото: kamenskux/Instagram

Фото: kamenskux/Instagram

Фото: kamenskux/Instagram

Фото: kamenskux/Instagram

Фото: kamenskux/Instagram

Фото: kamenskux/Instagram

Как сообщала "Страна", Каменских сняла откровенный клип, в котором попросила "дать ей второй шанс".

Напомним также, что ранее Настя Каменских и Потап вместе подготавливались к пляжному сезону, бегая в Ботсаду, чтобы скинуть лишние килограммы.