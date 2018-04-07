Высланный из США торговый представитель Российской Федерации Александр Стадник оказался в базе сайта "Миротворца" как "выдворенный из США представитель страны-агрессора" и "сотрудник спецслужб страны-агрессора".

Об этом сообщается на сайте "Миротворца".

Данные о Стаднике опубликованы в разделе "Чистилище".

"Зовут его Саша. Саша всегда мечтал жить и служить вдали от родины. Но, пожалуй, больше уже не суждено. Теперь придется Саше адаптироваться к жизни в родном аду и с клеймом шпиона и с записью в Чистилище - в пиндостане и гейропах ему будут совсем не рады. Правда, есть еще вариант в Северной Корее, но там уже очередь длинная", - говорится в сообщении администрации сайта.

Фото: psb4ukr.org/criminal/stadnik-aleksandr-yurevich

Как сообщала "Страна", ранее российский певец Сергей Трофимов оказался в базе сайта "Миротворца" за выступления в аннексированном Крыму и поддержку политики президента России Владимира Путина.

Напомним также, что российский актер Ярмольник также попал в базу сайта "Миротворец".