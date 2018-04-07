После страшной трагедии, которая произошла сегодня 7 апреля в немецком Мюнстере, где фургон врезался в толпу людей, полицейский спецназ начал подготовку к штурму дома водителя грузовика.

Об этом сообщил таблоид Bild.

"Спепцподразделения намерены штурмовать дом", - передает газета со ссылкой на источники.

Напомним, что уже известно, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей.

Полиция перекрыла район у центрального вокзала, примерно в двух километрах от места наезда грузовика, местных жителей просят не выходить на улицу и закрыть окна.

Ранее в полиции Мюнстера сообщили, что в результате наезда грузовика на группу посетителей уличного кафе в историческом центре Мюнстера погибли три человека, ранено до 50, в том числе шесть человек получили тяжелые ранения. Водитель покончил с собой. Есть свидетельские данные о том, что в машине находились несколько человек.