Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что инцидент в Мюнстере, повлекший гибель четырех человек, произвел на нее ужасающее впечатление. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

"Я глубоко потрясена чудовищным происшествием в Мюнстере", - говорится в заявлении Меркель, распространенном в субботу после трагедии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что находится в тесном контакте с вице-канцлером Олафом Шольцем, руководителем МВД ФРГ Хорстом Зеехофером, а также с главой правительства земли Северный Рейн -Вестфалия Армином Лашетом.

Канцлер отметила, что в настоящий момент важнейшими задачами являются прояснение мотивов водителя, совершившего наезд в Мюнстере, и помощь пострадавшим и родственникам всех, кого затронул этот инцидент.

Кроме того, она выразила благодарность сотрудникам экстренных служб, работающих на месте происшествия.

Как сообщала "Страна", в субботу 7 апреля грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. Жертвами происшествия стали четыре человека, включая водителя. От 30 до 50 человек пострадали, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Также известно, что водитель грузовика застрелился.