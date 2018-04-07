Евровидение-2018. Украинец Melovin прилетел в Португалию, чтобы записать видеовизитку
Участник международного песенного конкурса "Евровидение-2018" от Украины певец Melovin, который должен выступить на конкурсе последним, уже прибыл в Португалию, чтобы снять визитку для своего выступления.
Об этом сообщает пресс-служба конкурса в Украине на странице в Facebook.
"Украинский конкурсант на Евровидении 2018 Melovin прибыл в Португалию на съемки своей визитки", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya
Фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya
Напомним, ранее букмекеры спрогнозировали победу на конкурсе представительницы Израиля, Mеlovin оказался на 22 месте.
Как сообщала "Страна", песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые принес своей стране победу на "Евровидении".