Участник международного песенного конкурса "Евровидение-2018" от Украины певец Melovin, который должен выступить на конкурсе последним, уже прибыл в Португалию, чтобы снять визитку для своего выступления.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса в Украине на странице в Facebook.

"Украинский конкурсант на Евровидении 2018 Melovin прибыл в Португалию на съемки своей визитки", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya

Фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya

Напомним, ранее букмекеры спрогнозировали победу на конкурсе представительницы Израиля, Mеlovin оказался на 22 месте.

Как сообщала "Страна", песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Португалия примет конкурс благодаря победе Сальвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые принес своей стране победу на "Евровидении".