В Одессе на Пасху будет представлена масштабная костюмированная реконструкция библейских событий. Об этом сообщает сайт 048.ua.

Окунуться в атмосферу древнего Иерусалима предложили одесситам и гостям города. Здесь уже второй год подряд устраивают Пасхальную реконструкцию.

Участники воссоздали образы Христа, Понтия Пилата, римских легионеров. Чтобы люди лучше осознали тогдашние события и величие праздника Христова Воскресения.

В реконструкции примут участие участие 60 главных персонажей и еще столько же второстепенных. Личность Христа будут изображать два персонажа, до суда и в последние минуты жизни.

Действо соберет тысячи зрителей.

Впрочем, посмотреть на работу реконструкторов можно уже сейчас. Вчера возле Горсада установили необычный палаточный городок - лагерь римских легионеров. 30 реконструкторов, переодетых в традиционные для I века одежды, ежедневно будут показывать горожанам, как жили и чем занимались воины Древнего Рима. Легионеры будут тренироваться, маршировать, играть в латрункули (прародитель шашек) и готовить еду на античном гриле - кратикуле.

К слову, все детали одежды и инструментов реконструкторы создавали в точном соответствии с античными прообразами.

Фото: 048.ua

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко во время пасхального приветствия "побывает" одновременно в двух церквях.

Также "Страна" писала, что на вокзале Львова мужчина продавал гранату, чтобы доехать домой на Пасху.