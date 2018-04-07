В Великую Субботу и на Пасху в Украине и столице будет стоять теплая и ясная погода, антициклон Лео охватил всю континентальную Европу и будет блокировать дожди и похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

На Пасху, 8 апреля, будет ясно. Ночью и днем. Ночью будет холодно на севере - до 0 градусов.

Днем на Западе температура воздуха поднимется до +12...+18, на Западе и Юге - до +16...+22 градуса.

В Киеве Пасха будет ясной, с тихими звездами и веселым солнцем. Ночью +1...+3 градуса, днем около +15 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", 8 апреля в пасхальное воскресенье ночь будет прохладная, в районе +1…+4. Поэтому если вы идете на всенощную службу в церковь, одевайтесь потеплее. Уже днем солнце прогреет воздух, и температура увеличится до 14-18 градусов тепла. По всей Украине на Пасху будет очень солнечно, тепло и без осадков – в этом сходятся прогнозы всех крупных погодных сайтов.

Теплее всего будет на западе страны – к примеру, в Ужгороде около +19, прохладнее на востоке – там днем ожидается плюс 12-14 градусов. Таковы данные сайта Gismeteo.