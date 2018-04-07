Cегодня, 7 апреля, мюнхенская Бавария разгромила на выезде Аугсбург со счетом 4 - 1 и досрочно стала чемпионом Германии. Бавария завоевала Серебрянную салатницу 28-й раз в истории и 6-й раз подряд.

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес после победы в чемпионате Германии поблагодарил бывшего тренера мюнхенской команды Карло Анчелотти, передает Kicker.

"Тренер несет ответственность в долгосрочной основе, но главные протагонисты - это игроки. Они проделали отличную работу. В то же время я хочу поблагодарить и поздравить Карло Анчелотти, он замечательный тренер", - сказал Хайнкес, которы йпокинет команду после сезона.

Игроки клуба устроили на поле и в раздевалке яркое шоу после завоевания титула.

Фото: twitter.com/FCBayern

Ранее "Страна" сообщала, что "Барселона" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов.