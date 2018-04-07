Сегодня, 7 апреля, около Трускавца Львовской области произошел карстовый обвал. Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам представителя Львовской облгосадминистрации, провал размером 4х4 м был обнаружен в поле на территории Модрицкого сельсовета. В 100 метрах от него находится линия электропередачи.

Провал находится в 500 метрах от ближайшего дома и в 400 метрах от автомобильной дороги "Львов - Трускавец".

Место провала ограждено, работают эксперты, которые изучают вероятность его расширения.

Львовская ОГА оценивает работы по недопущению разрушения дорожной инфраструктуры из-за обвала карстовых пород около Стебника и Трускавца суммарно в 214 млн гривен.

Существует угроза провала автомобильной дороги "Львов - Трускавец", поэтому планируется построить новую дорогу через Стебник протяжностью 4 км, которая будет включать в себя два моста и одну транспортную развязку.

Также существует угроза обесточивания Трускавца.

Как сообщала "Страна", в селе под Дрогобычем обнаружили новый провал грунта у неподалеку от жилых зданий.

Напомним также, что после землетрясения трасса под Трускавцом пошла трещинами и может обвалиться.