Сегодня, 7 апреля, в немецком Мюнстере водитель грузовика совершил наезд на толпу людей. За рулем автомобиля находился немец, страдавший психическими отклонениями.

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, скорее всего, речь не идет об акте терроризма.

В настоящий момент полицейские обыскивают квартиру подозреваемого на предмет наличия взрывчатки.

Ранее "Страна" писала, что в грузовике был обнаружен подозрительный предмет. О чем именно идет речь, и представляет ли этот предмет опасность, не уточнялось.

Как сообщала "Страна", грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших в кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. Жертвами происшествия стали четыре человека, включая водителя. По данным СМИ, от 30 до 50 человек пострадали. В то же время, представитель местной полиции официально подтвердил информацию о 20 раненых. По его словам, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Водитель грузовика застрелился сразу после происшествия.

Появлялась информация, что из грузовика во время происшествия выскочили два человека и бежали места с событий, но в полиции это не подтвердили.