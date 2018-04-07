Трое украинских одиннадцатиклассников получили золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве рассказали, что ученица Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект "Интегративный метод в нейроциркуляторной диагностике дистонии".

Киевские одиннадцатиклассники - ученица гимназии биотехнелогий №177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы №124 - награждены за командный проект "Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах".

В МОН говорят, что Beijing Youth Science Creation Competition - это конкурс научно-технических разработок, созданных молодежью, который ежегодно проходит в Университете академии наук Китая. В этом году разработки участников были представлены в четырех категориях: информатика, математика, зоология, биомедицина. Конкурс проходил 24 - 28 марта в Пекине.

Фото: facebook.com/UAMON

Фото: facebook.com/UAMON

Фото: facebook.com/UAMON

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