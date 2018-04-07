В пятницу вечером заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко в эфире "Громадського радио" сообщил, что прокуратура будет пытаться допросить бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова в уголовном производстве, которое открыли после публикации так называемых "пленок Глазьева".

"По информации следствия, этот гражданин не находится на территории Украины. Однако Уголовный процессуальный кодекс дает нам возможность допросов в других формах. Мы будем над этим работать, потому что допрос лица, которое может так или иначе фигурировать в уголовном производстве, является одним из основных процессуальных действий, которое позволяет установить истину", - сказал заместитель прокурора.

Андрей Портнов в своем Facebook уже прокомментировал это заявление.

"Прокуратура буде "намагатися допитати Портнова", заявили сегодня её сотрудники на Громадськом радио.

Не надо намагатися. Я к вам ещё два месяца назад обратился с этим ходатайством (копия с вашим входящим штампом в комментариях).

А вы два месяца назад мне ответили, что возможно сделаете это, если вам это будет нужно (тоже в комментариях).

А мою фамилию лучше забыть, а то у меня меняется настроение от того, что из-за вашего двухмесячного бездействия, на этом допросе я до сих пор не смог под протокол рассказать о крымских сепаратистах на принадлежащем Петру Порошенко Севастопольском морском заводе, ещё в апреле 2014-го признавших российскую власть на украинском полуострове", - написал Андрей Портнов.

Фото: facebook.com/portnov.andrey

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Портнов обнародовал письмо о массовых нарушениях прав человека в Украине.

Также мы сообщали, что телеканал ZIK заявил о давлении и об угрозах со стороны "Народного фронта" после интервью с Портновым.