Уже субботним вечером в православных храмах Украины начнут пасхальную литургию. И ровно в ноль часов начнется Пасха - главный христианский праздник.

В этом году она ранняя. Но, несмотря на это, в день Христова Воскресенья по всей Украине обещают ясную, солнечную погоду.

Накануне в стране обострились споры между сторонниками "кулича" и "паски". Впрочем, до рукоприкладства, скорее всего, не дойдет: полиция обещала выставить наряды у всех крупных храмов. Отметим, что в прошлом году более 8 миллионов украинцев сходили в церковь на Пасху.

Тем более, что в церковь пойдут и многие политики. А Петр Порошенко уже записал поздравительный ролик в Златоверхом монастыре Киевского патриархата. Впрочем, пообещали на Банковой, на видео появится и храм УПЦ МП.

"Страна" следит за пасхальными событиями в режиме онлайн.

Пасхальное богослужение. Прямая трансляция

23:13 Уже весь храм и его подворье залиты огнем.

23:05 Митрополит Онуфрий внес в Трапезный храм Благодатный огонь. К нему подходят верующие и зажигают свечи. Это ежегодная традиция: митрополит сам раздает прихожанам огонь.

23:00 Пасхальная служба в Киево-Печерской Лавре началась.

22:31 В соцсетях уже делятся фотографиями самодельных куличей.

20:42 Сегодня иерусалимский патриарх Феофил говорил о церковном расколе в Украине. Он уверен, что его удастся преодолеть силами предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

"Глава православной Церкви митрополит Онуфрий преодолеет раскол православия в Украине. Мы молимся за то, чтобы православие в Украине было единым", - сказал Патриарх Иерусалимский.

20:33 Напоминаем, как сегодня сошел благодатный огонь.

20:27 Митрополит Онуфрий обратился к верующим и поздравил их со светлым Христовым Воскресением.

20:17 В Киев уже привезли Благодатный огонь из Иерусалима. Первым делом его повезут в Киево-Печерскую Лавру, где пасхальную службу проведет глава УПЦ митрополит Онуфрий.

Само праздничное богослужение пройдет в Трапезном и Успенском храмах. Онлайн-трансляцию его можно будет посмотреть на "Стране". Оно начнется в 23:00 по Киеву и будет транслироваться на телеканале "Интер" и православном канале "Глас".

20:12 Сегодня после обеда уже началось освящение пасхальных куличей.