Сегодня, 7 апреля, в Украину доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Самолет прибыл в аэропорт "Борисполь". Об этом этом сообщает "112 Украина".

Благодатный огонь был доставлен делегацией Киевского патриарха.

Отметим, что в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь в 14:17. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.

Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня совершает в Кувуклии (часовни) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

Напомним, встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00.

Как сообщала "Страна", священный огонь был доставлен из Иерусалима в Украину делегацией УПЦ при содействии нардепа Вадима Новинского.