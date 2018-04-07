Сегодня, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер небольшой грузовик влетел в толпу людей. Полиция оцепила место происшествия и объявила о начале широкомасштабной операции.

По последним данным водитель фургона-убийцы покончил с собой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую полицию. Ранее была информация, что он погиб в перестрелке с полицейскими.

Правоохранители сообщают о нескольких погибших и десятках пострадавших, однако не называет точное число. По данным местных СМИ, погибли уже четыре человека, от 30 до 50 получили травмы.

Полиция призывает граждан избегать центра города, где произошел инцидент.

Ранее "Страна" сообщала, что полицейские проверили фургон на предмет взрывчатки и обнаружили там странный предмет. Однако, о чем именно речь пока не сообщается.