Полицейские Варшавы задержали супружескую пару из Украины, которых подозревают в квартирных кражах у хозяев, у которых они работали. Об этом пишет Gazeta.pl.

37-летнюю украинку и ее мужа задержали по подозрению в кражах, как минимум в четырех семьях Отвоцкого уезда. Установлено, что женщина похитила драгоценностей на общую сумму более 100 тысяч злотых.

Правоохранители узнали, что задержанная украинка была уборщицей в польских семьях.

Она похищала из домов ценную бижутерию, драгоценности, деньги и столовое серебро. Затем ее муж сдавал похищенные ценные вещи в ломбарды. В ходе проведенного обыска в квартире, которую снимали злоумышленники, следователи обнаружили драгоценности, которые вероятно были похищены злоумышленниками в польских семьях в конце 2017 - начале 2018 годов.

Драгоценные вещи, найденные полицией во время обысков квартиры злоумышленников Фото: Policja.pl

Также сообщают, что задержанная украинка нарушила правила пребывания на территории Польши и полиция передала ее дело работникам пограничной службы Польши с целью дальнейшей депортации в Украину.

Муж воровки также ранее задерживался за нелегальный ввоз сигарет в Польшу. После обвинения в контрабанде он так и не заплатил выставленный ему штраф.

Следствие по данному делу продолжается, правоохранители устанавливают кому принадлежит часть найденных при обыске драгоценностей.

Фото: Policja.pl

Как сообщала "Страна", за год в Польше 39 раз избивали украинцев из-за национальности.

Напомним также, что второй подозреваемый по делу об убийстве "беркутовцев" скрывается в Польше.