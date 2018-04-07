Сегодня, 7 апреля, в немецком Мюнстере произошла страшная трагедия. Автомобиль врезался в толпу людей, сидевших в летнем кафе. Четыре человека погибло, по последним данным, а около 50 получили ранения.

Полиция Германии проводит обыск небольшого грузовика, на котором был совершен наезд на пешеходов в городе Мюнстер (земля Северный Рейн - Вестфалия), сообщает Интерфакс со ссылкой на издание Focus.

В грузовике полицейские обнаружили подозрительный предмет. О чем именно идет речь, и представляет ли этот предмет опасность, пока неясно.

По последним данным МВД Германии, жертвами происшествия стали четыре человека.

Небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших в кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. От 30 до 50 человек пострадали, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. СМИ сообщали, что водитель грузовика застрелился. Появлялась информация, что из грузовика во время происшествия выскочили два человека и бежали места с событий, но в полиции это не подтвердили.