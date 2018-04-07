Сестра внефракционного нардепа Надежды Савченко, которая находится под арестом и голодает, поздравила украинцев с наступающим праздником Воскресения Христова.

Вера Савченко опубликовала снимки "праздничных гранат" на своей странице в Facebook.

"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала она фото.

Отметим, женщина разместила два фото. На первом - сине-желтого цвета и с надписями "Христос Воскрес" боевые гранаты Ф-1 и РГД-5. А на втором - Надежда Савченко, которая разрисовывает пасхальные яйца.

Фото: Vira Savchenko/Facebook

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 20 мая 2018 года.

Как сообщала "Страна", ранее Савченко проверяли на детекторе лжи. В Киевский институт судебных экспертиз никого не пускают.