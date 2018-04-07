В Сети опубликовано видео с места наезда грузовика на людей в немецком городе Мюнстер. Ролик был опубликован на YouTube.

На видео видно место происшествия, которое после инцидента оцепили полицейские. На улицах практически нет прохожих.

Ранее стало известно, что в городе Мюнстер на юге Германии грузовик въехал в группу людей.

Погибли три человека, по меньшей мере 50 человек пострадали, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

Напомним также, что агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщает, что предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия. Однако пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт. Позже появилась информация, что в полиции подтвердили факт теракта.

В то же время, другие источники сообщают, что водитель грузовика был застрелен. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Судя по фото автомобиль въехал на летнюю террасу ресторана, где находились посетители.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео с регистратора за мгновенье до наезда грузовика на людей в Берлине.