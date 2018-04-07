В Запорожской области полицейские задержали родственницу одного из наркобаронов региона за распространение кокаина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

У наркосбытчиков в Запорожье были проведены обыски.

"Правоохранители задержали женщину 1976 года рождения, которая оказалась родственницей одного из наркобаронов Запорожского региона. Злоумышленница распространяла на территории Запорожской области наркотические средства - метадон, кокаин, героин", - говорится в сообщении.

У 42-летней женщины во время обыска изъяли 500 граммов кокаина, электронные весы и банковские карточки, гладкоствольное ружье Meverick (калибр 12 мм) с 4 патронами к ней, 71 патрон калибра 9 мм, черновики с записями, 11 мобильных телефонов и сим-карты.

Фото: npu.gov.ua

По ценам черного рынка сумма изъятого наркотика - 2 500 000 грн. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр.

Подозреваемую задержали. Сейчас ей выбирают меру пресечения. Также продолжается расследование уголовных производств, открытых по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на почте задержали мужчину, который получил посылку с наркотиками.

Напомним также, что в Киеве задержали трех мужчин, торговавших наркотиками на Оболони.