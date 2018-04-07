В департаменте жилищной, коммунальной политики и благоустройства Ивано-Франковского городского совета хотят ввести штрафы за побелку бордюров и столбов.

Об этом сообщает издание "Місто".

"В новых правилах благоустройства, которые ожидают утверждения, за побелку бордюров и столбов будут штрафовать. Это бесполезное расходование времени и ресурсов", - подчеркнул директор департамента Михаил Смушак.

По его словам, коммунальщики города от такой практики отказались. Однако, до сих пор "в городе еще белят бордюры на своей территории структурные подразделения культуры и медицины".

Штрафы за такие действия горсовет должен принять на сессии городского совета в мае.

Как сообщала "Страна", несмотря на запрет запрету Кличко, в Киеве продолжают белить деревья и бордюры.

Власти заявляют, что запрещали белить в Киеве не все деревья, а только некоторые.