В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора
В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования.
Об этом сообщает Hurriyet daily news.В результате инцидента движение через пролив остановили в оба направления.
На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули к берегу танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом".
225-метровый танкер врезался в особняк около 16.00 7 апреля, фото: hurriyetdailynews.com
Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
На кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные историческому особняку, расположенному под мостом Фатих Султан Мехмет, который соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула.
Особняк Хекимбаши Салих Эфенди был построен на берегу Босфорского пролива в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов.
Фото: dailysabah.com
Фото: hurriyetdailynews.com
Как сообщала "Страна", ранее в Стамбуле рухнул эскалатор с людьми, человека затянуло под ленту.
Также напомним, что появились фото и видео пожара в многоэтажной больнице в центре Стамбула.