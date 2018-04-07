В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора из-за неисправности рулевого оборудования.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.В результате инцидента движение через пролив остановили в оба направления.

На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули к берегу танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом".

225-метровый танкер врезался в особняк около 16.00 7 апреля, фото: hurriyetdailynews.com

Как сообщает Daily Sabah, судно направлялось из Египта в Украину.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

На кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные историческому особняку, расположенному под мостом Фатих Султан Мехмет, который соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула.

Особняк Хекимбаши Салих Эфенди был построен на берегу Босфорского пролива в 18 веке и использовался для проведения свадеб и концертов.

Фото: dailysabah.com

Фото: hurriyetdailynews.com

Как сообщала "Страна", ранее в Стамбуле рухнул эскалатор с людьми, человека затянуло под ленту.

Также напомним, что появились фото и видео пожара в многоэтажной больнице в центре Стамбула.