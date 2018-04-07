В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей. По предварительным данным, погибло три человека, 50 получили ранения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Полиция сообщила о начале крупномасштабной операции: место происшествия оцепили.

Фото: twitter.com/Polizei_nrw_ms

Агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщило, что предполагаемый преступник покончил с собой еще на месте происшествия. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт. Позже появилась информация, что в полиции подтвердили факт теракта.

В то же время, другие источники сообщают, что водитель грузовика был застрелен. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Судя по фото автомобиль въехал на летнюю террасу ресторана, где находились посетители.

Фото: twitter.com/SebastianMichee

Как сообщала "Страна", ранее в Барселоне грузовик въехал в толпу. Также "Страна" писала, что испанским полицейским пришлось застрелить водителя-террориста.