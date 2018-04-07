После того, как Кремль напомнил Киеву о последствиях получения летального оружия из США, спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер потребовал от РФ и поддерживаемых ею боевиков прекратить запугивание и угрозы в адрес наблудателей ОБСЕ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия и поддерживаемые ею боевики на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности", - написал Волкер.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Напомним, 5 апреля возле неподконтрольного Украине населенного пункта Кременец недалеко от Донецка боевики запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

Также "Страна" писала, что Курт Волкер подтвердил подготовку встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.