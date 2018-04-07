В Кривом Роге появилась бронзовая статуя Матери Божьей высотой около 5 метров. Скульптура возвышается на гранитном постаменте, где еще недавно был Ленин. Об этом сообщает "24 Канал".

Скульптор даже расширил церковное видение Покровы.

"Покрова засияла, как солнце, как космический огонь. То есть в этой композиции я изобразил это видение сияния солнца, такого космического огня. Она поднялась над людьми, которые собрались перед ней", - сказал скульптор Владимир Токар.

Напомним, прежний памятник Ленину снесли в октябре 2014 года местные активисты. До декоммунизации этот район города назывался Октябрьским, после - стал Покровским. Именно поэтому здесь и решили возвести именно такой памятник.

Фото: 1tv.kr.ua

Как сообщала "Страна", напротив Бессарабки вместо Ленина хотят поставить цветного Кобзаря в вышиванке.

Напомним также, что два памятника Ленину продают на аукционе ProZorro. Вождей предлагают поставить в огород.